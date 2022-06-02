Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-06-22

ЕРЕВАН, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 июня, курс доллара США сократился на 2.38 драмa и составил 443.26 драм. Курс евро сократился на 3.61 драмa и составил 473.98 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 7.19 драм. Курс британского фунта сократился на 4.73 драмa и составил 556.20 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 52.33 драмa и составила 26291.93 драм. Цена серебра сократилась на 3.94 драмa и составила 307.97 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.