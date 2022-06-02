Азиатские индексы - 02-06-22

ТОКИО, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 27413.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.63% и составил 1926.39 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.42% и составил 3195.46 пункта, а HANG SENG снизился на 1.00% и составил 21082.13 пункта.