Podcast-Sport: итоги чемпионата Европы по боксу

Чемпионат Европы по боксу в Ереване уже история.

В гостях у Podcast-Sport «Арменпресс» корреспондент News.Sport Лусине Шахбазян, с которой мы говорили о завершившемся несколько дней назад в Ереване чемпионате Европы по боксу

«Никогда не могла бы представить, что мы в Армении примем такое масштабное спортивное мероприятие. Меня очень впечатлили финальные бои, особенно бой Ованнеса Бачкова, зал был переполнен», - отметила она.

Спортивный корреспондент подчеркнула, что хотя это и первый опыт проведения столь масштабного турнира, и избежать недостатков было сложно, но можно считать, что чемпионат удался.

«Я ожидала большего количества медалей. Ждала медали от Давида Чалояна и Артура Ованнисяна. И ни на секунду не сомневалась, что Ованнес Бачков станет чемпионом Европы», - сказала Лусине Шахбазян.