ОАЭ вакцинировали от коронавируса всех жителей страны

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вакцинировали от коронавируса 100% населения страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на минздрав страны.

"Достигнута желаемая цель национальной кампании по вакцинации от COVID-19, объявляется о завершении вакцинации 100% населения и иммунизации целевых групп в стране", - говорится в сообщении минздрава.

Там отметили, что министерство здравоохранения и общественного развития ОАЭ работало над предоставлением вакцины от COVID-19 всем членам общества, стремясь достичь приобретенного иммунитета, полученного в результате вакцинации, что, в свою очередь, способствует снижению количества случаев и борьбе с коронавирусом.

После начала этого года число заболевших коронавирусом в ОАЭ и во всем регионе Персидского залива заметно снизилось. Однако в конце мая в Эмираты был завезен из Африки новый вирус - оспа обезьян. За восемь дней число заболевших этой оспой в стране увеличилось до восьми человек, хотя инфицированных немедленно помещают на карантин в лечебных учреждениях на 21 день, на домашней изоляции в это время находятся их близкие контакты.