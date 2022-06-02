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Новоназначенный посол Сирии Нора Арисян вручила копии верительных грамот главе МИД Армении

Новоназначенный посол Сирии Нора Арисян вручила копии верительных грамот главе МИД Армении

Новоназначенный посол Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нора Арисян 2 июня вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мирзоян поздравил Нору Арисян и выразил уверенность, что ее дипломатическая деятельность послужит дальнейшему развитию армяно-сирийских отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Собеседники высоко оценили традиционные, дружественные связи между двумя народами, основанные на взаимной симпатии и доверии. В этой связи была подчеркнута важная роль армянской общины Сирии.

Подчеркнув, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Сирией, стороны коснулись перспектив укрепления армяно-сирийского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.


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