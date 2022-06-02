В ЕК заявили, что санкции против РФ исключают продовольственные и гуманитарные поставки

Санкции Евросоюза против России исключают продовольственные и гуманитарные поставки в обе стороны. Как передает Арменпресс, об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Наши санкции исключают продовольственные и гуманитарные поставки", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о том, не помешают ли санкции продовольственным поставкам в случае продовольственного кризиса.

Евросоюз уже ввел пять пакетов экономических и индивидуальных санкций против России. В понедельник главы государств и правительств стран - членов ЕС согласовали шестой пакет, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Страны сообщества почти месяц не могли достичь компромисса, поскольку Венгрия при поддержке ряда других государств выступала против полного запрета на импорт нефти из РФ, полагая, что ущерб от его введения станет катастрофическим для экономики. Еврокомиссия пошла на значительное смягчение своей позиции, объявив, что запрета на поставки трубопроводной нефти из России, которую получает Будапешт, пока не будет.