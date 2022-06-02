Цирковая труппа из Франции выступит с гастролями в Гюмри и в Ереване
По приглашению посольства Франции в Армении с 6 по 12 июня в Армении будет выступать французская цирковая труппа «Bande à Tyrex».
Как передает «Арменпресс», посол Франции в Армении Анн Луйо отметила, что труппа, состоящая из семи акробатов-велосипедистов, выступит с представлениями на улицах Гюмри и Еревана.
Мероприятие проводится при содействии АКБА банка.
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