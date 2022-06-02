СМИ: Тайвань запретил ввоз в Россию чипов и микропроцессоров

Министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию "стратегических высокотехнологичных товаров". Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал Digitimes Asia.

Под ограничения, в частности, попали чипы с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами.

"Литографическое оборудование, которое выполняет проецирование и перенос изображения, операции пошагового и повторного выполнения или операцию пошагового сканирования, а также сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов, тоже находятся под запретом", — говорится в материале.

Как отметило СМИ, полупроводниковое оборудование стало основной категорией экспорта оборудования Тайваня по стоимости, составив 32,0% от общей стоимости вывезенной за рубеж в 2021 году продукции.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.