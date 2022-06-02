В клубе «Арарат» новый футболист

Ереванский «Арарат» подписал контракт с 23-летним атакующим полузащитником Бабу Чама.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Ранее футболист из Гамбии выступал за клуб «Нораванк», до этого в «Севане» и в гамбийских клубах.

В прошлом сезоне он отыграл за клуб «Нораванк» 17 матчей и забил 3 гола.