США в течение 10 лет построят в Польше 110 военных объектов разного назначения

Более 100 военных объектов разного назначения будут построены США на территории Польши в течение ближайших 10 лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг Марек Бжезинский, выступая на церемонии начала строительства складов для боеприпасов США в местности Повидз (Великопольское воеводство) в центральной части Польши.

"В течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов", - добавил посол. По его словам, все это нужно для того, "чтобы серьезно повысить военную готовность". Как подчеркнул Бжезинский, "это будут, например, учебные объекты, но также столовые, казармы и объекты другого назначения".