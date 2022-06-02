Грузия впервые попала в ТОП-50 рейтинга Всемирного экономического форума по туризму

Грузия впервые попала в 50 лучших стран рейтинга Всемирного экономического форума (WEF ) "Индекс развития путешествий и туризма 2021", улучшив свои показатели сразу на 24 пункта, как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная администрация туризма.

В рейтинге, который оценивает темпы развития туризма в разных странах, представлены 117 государств. Грузия разместилась на 44 месте рейтинга. Для сравнения, в 2019 году страна была на 68 строке.

В этом году Грузия оказалась лучшей среди соседей, опередив Армению, Азербайджан и Турцию. Она также опередила ряд стран-членов ЕС, включая Хорватию.

Индекс развития путешествий и туризма составляется Всемирным экономическим форумом каждые два года, начиная с 2007. В оцениваемые показатели входят историческое и культурное наследие страны, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и многое другое.

В 2019 году в исследовании приняли участие 140 стран, а в 2021 году их число сократилось до 117.