Военные Грузии и Норвегии договорились о проведении совместных учений

Национальная гвардия Министерства обороны Грузии и Внутренняя гвардия Норвегии подписали пятилетний план сотрудничества, подразумевающий в том числе и проведение совместных учений. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщили в пресс-службе грузинского оборонного ведомства.

"Национальная гвардия Грузии и Внутренняя гвардия Норвегии оформили двусторонний план сотрудничества, которым были определены основные направления на следующие пять лет. <...> Целью пятилетнего плана является планировка и проведение командно-штабных учений на уровне батальонов, бригад и штабов", - сказано в сообщении.

Документ также предполагает совместную разработку и осуществление концепции по подготовке подразделений территориального резерва, добавили в Минобороны Грузии.

С грузинской стороны план сотрудничества подписал командующий Национальной гвардией бригадный генерал Роман Джохадзе, а с норвежской - замкомандующего Внутренней гвардией бригадный генерал Мартен Эгген.