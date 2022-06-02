Борт, выполнявший первый прямой рейс из Алматы, прибыл в Ереван

Самолеты Airbus A320 казахстанской авиакомпании «FlyArystan» два раза в неделю, в понедельник и в четверг будут выполнять прямые рейсы по маршруту Алматы-Ереван. Как передает «Арменпресс», первый рейс авиакомпании в Ереван состоялся 2 июня. В Армению прибыли журналисты и блогеры, которые проведут 4-х дневный тур по достопримечательностям Армении.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения Болат Иманбаев на брифинге с журналистами открытие прямого рейса посчитал символичным явлением в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Открытие этого рейса имеет большое значение для нашего многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также для развития туризма», - сказал он, добавив, что ведутся работы и по открытию другого маршрута. Предполагается, что это будет столица Казахстана - Нур-Султан

По словам министра территориального управления и инфраструктуры РА Гнела Саносяна, армяно-казахстанские отношения развиваются достаточно активно, и прямой рейс будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

Заместитель министра экономики РА Армен Арзуманян добавил, что регулярные рейсы имеют большое значение для развития экономических отношений. «Армения и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза, но мы не используем весь свой потенциал. Ждем деловых визитов в Армению, реализации многочисленных совместных программ, так как есть тенденции развития», - сказал Арзуманян.

Стоимость билета в одну сторону, из Алматы в Ереван начинается от 46 000 драмов.