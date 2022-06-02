Треть населения Украины нуждается в продовольственной помощи, заявили в ФАО

Около трети населения Украины в настоящий момент нуждается в срочной продовольственной помощи, как передает Арменпресс, об этом сказал в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков.

"В этой стране, одной из ведущих мировых житниц, сейчас до трети населения нуждаются в срочной продовольственной помощи. В рамках гуманитарной операции ООН, развернутой на Украине общей стоимостью 1,7 млрд долларов, ценник продовольственной помощи, которую доставляет Всемирная продовольственная программа ООН, достигает 800 млн долларов", - сказал Кобяков.

По его словам, ФАО проводит там самостоятельную операцию помощи сельским жителям. "До конца года семена, корма, удобрения, наличные деньги получит свыше 350 тысяч сельских домохозяйств, или почти 1 миллион селян из пострадавших районов", - добавил Кобяков.