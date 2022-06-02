Правительство подготовило серьезный пакет реформ в Военном университете имени Вазгена Саркисяна с точки зрения содержания и физической инфраструктуры. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 2 июня заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Вы знаете, что мы вступаем в очень важный этап реформы Вооруженных сил. Это решение (решение о предоставлении государственной квартиры офицеру, окончившему военное учебное заведение. ред.), должно иметь краеугольное значение, потому что это большая проблема, когда в Республике Армения офицер служит в звании полковника и большую часть жизни провел в горах, как он мог позаботиться о своей квартире. То есть, надлежащих государственных механизмов нет, и мы хотим коренным образом решить эту проблему», - заявил Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что программа ипотеки для военнослужащих имеет активность и спрос. И финансирование этой программы необходимо увеличить.

«Мы должны пойти по этому пути, чтобы создать возможность военнослужащим сосредоточиться на своей профессиональной деятельности, имея как можно больше социальных гарантий», - заключил Пашинян.