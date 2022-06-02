Генсек ООН призвал положить конец самоубийственной войне против природы

Мировое сообщество потребляет ежегодно почти в два раза больше запланированного, необходимо положить конец самоубийственной войне против природы. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции "Стокгольм 50+" по проблематике окружающей среды.

"Сегодня глобальное благополучие находится под угрозой во многом из-за того, что мы не сдержали наших обещаний перед окружающей средой, - сказал генсек ООН. - Да, мы спасли озоновый слой, что является отличным примером международного сотрудничества, который должен вдохновлять нас и дальше. Однако по мере того, как мы становимся более процветающими и многолюдными, наше влияние на окружающую среду становится непосильно тяжелым".

"Природные системы Земли не могут соответствовать нашим требованиям. Мы потребляем на уровне 1,7 планеты в год, - отметил Гутерриш. - Если бы мировое потребление было на уровне богатейших стран, то нам понадобилось бы больше, чем три планеты Земля".

По мнению административного главы мирового сообщества, страны сталкиваются с тройным кризисом. "Чрезвычайная ситуация в области климата ежегодно заставляет перемещаться и убивает все больше людей. Деградация экосистемы ведет к потере биологического разнообразия и подвергает опасности благополучие более чем 3 млрд человек, - сказал генсекретарь. - Нам необходимо сменить курс сейчас, равно как и положить конец бессмысленной и самоубийственной войне против природы".