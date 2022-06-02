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Секретарь СБ Армении сообщил подробности того, что будут обсуждать комиссии по делимитации на следующей встрече

Секретарь СБ Армении сообщил подробности того, что будут обсуждать комиссии по делимитации на следующей встрече

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян сообщил подробности того, что будут обсуждать комиссии по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном на второй встрече, которая состоится в Москве.

«На повестке встречи будут вопросы делимитации и демаркации. Время встречи объявит вице-премьер Мгер Григорян», - как передает «Арменпресс», сказал Григорян на брифинге с журналистами.

Коснувшись вопроса небольшого состава армянской комиссии, в котором нет целевых специалистов, Григорян сказал, что численность комиссии не имеет большого значения, поскольку все вопросы проходят этап межведомственных обсуждений, и комиссия готовится к переговорам.

«Если членом рабочей группы является замминистра, это не означает, что другие сотрудники министерства не участвуют в подготовке. Я не вижу никаких проблем с количеством», - сказал Григорян.

На вопрос, почему оппозиционеры не включены в рабочую группу, Григорян ответил, что они не представлены в исполнительной власти, и вполне логично, что их нет и в комиссии.


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