Секретарь СБ Армении сообщил подробности того, что будут обсуждать комиссии по делимитации на следующей встрече

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян сообщил подробности того, что будут обсуждать комиссии по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном на второй встрече, которая состоится в Москве.

«На повестке встречи будут вопросы делимитации и демаркации. Время встречи объявит вице-премьер Мгер Григорян», - как передает «Арменпресс», сказал Григорян на брифинге с журналистами.

Коснувшись вопроса небольшого состава армянской комиссии, в котором нет целевых специалистов, Григорян сказал, что численность комиссии не имеет большого значения, поскольку все вопросы проходят этап межведомственных обсуждений, и комиссия готовится к переговорам.

«Если членом рабочей группы является замминистра, это не означает, что другие сотрудники министерства не участвуют в подготовке. Я не вижу никаких проблем с количеством», - сказал Григорян.

На вопрос, почему оппозиционеры не включены в рабочую группу, Григорян ответил, что они не представлены в исполнительной власти, и вполне логично, что их нет и в комиссии.