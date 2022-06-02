Президент Федерации бокса Армении подвел итоги состоявшегося в Ереване чемпионата Европы

Президент Федерации бокса Армении Ованнес Овсепян недоволен результатами наших спортсменов на чемпионате Европы.

«В первую очередь хочу выразить благодарность национальной сборной и главному тренеру Карену Агамаляну. Наша команда упорно боролась, мы не стыдились ни за кого из наших ребят. В проигранных боях мы бывали очень близки к победе. Однако мы не довольны результатами. Мы рассчитывали как минимум на две золотые медали. Надеюсь, что в будущем мы исправим как судейские ошибки, так и допущенные нами ошибки. Относительно 7 поражений наших спортсменов я не согласен с решениями рефери», - заявил президент Федерации бокса на встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс». Он коснулся судейских ошибок, подчеркнув, что этот вопрос также будет обсуждаться на конференции 25 июня.

Президент Федерации подчеркнул, что неспортивное поведение судей и болельщиков на ереванском турнире не оказал негативного влияния на репутацию нашей страны.

«Мы получили высокие оценки от международных партнеров за организацию турнира такого качественного уровня. Сейчас обсуждается идея проведения и будущего чемпионата мира в Армении», - сообщил он.

На пресс-конференции президент федерации в знак поддержки вручил Артуру Базеяну копии золотой медали и пояса чемпиона Европы.

С 21 по 31 мая в Ереване прошел чемпионат Европы по боксу. В составе сборной Армении чемпионом Европы стал Ованнес Бачков. Рафаэль Ованнисян и Артур Базеян стали серебряными медалистами, Нарек Манасян - бронзовым.