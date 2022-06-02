Китай организовал морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао

Китай направил корабли береговой охраны к спорным островам Дяоюйдао (японское название Сенкаку) в четверг для проведения морского патрулирования, следует из заявления управления морской полиции КНР.

"2 июня 2301 соединение кораблей морской полиции провело патрулирование в акватории островов Дяоюйдао", - как передает Арменпресс, об этом говорится в уведомлении, опубликованном в официальном аккаунте управления морской полиции КНР в социальной сети WeChat.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, подчеркнув таким образом их государственный статус.

Ранее, по итогам 28-го саммита Япония-ЕС было опубликовано совместное заявление, из которого следует, что Япония и Евросоюз выражают серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, включая район вокруг островов Сенкаку, а также усилением военной активности Китая.

Комментируя данное заявление официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что острова Дяоюйдао являются "неотъемлемой частью Китая".