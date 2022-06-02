Матч Армения-Ирландия обслужат румынские арбитры

Матч Армения-Ирландия будут обслуживать румынские арбитры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.

Матч Армения-Ирландия первого тура группы В Лиги Наций состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна 4 июня в 17:00.

Утвержден судейский состав, обслуживающий матч. Арбитр матча - Раду Мариан Петреску (Румыния). Помощники арбитра: Раду Адриан Штефан Жингуляк (Румыния) и Мирча Михаил Григориу (Румыния), 4-й делегат - Юлиан Дима (Румыния). Инспекторами матча назначены Андрей Сипайло (Латвия) и делегат УЕФА Куаниш Канапьянов (Казахстан).