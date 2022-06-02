Вице-премьер Армении участвовал в открытии 67-й сессии Европейской региональной комиссии ВТО ООН

2 июня вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян принял участие в открытии 67-й сессии Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН, проходящей в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера, в мероприятии участвовали и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, министр экономики Ваан Керобян, заместитель министра туризма Греции София Зачараки и другие.

Приветствуя участников заседания, Амбарцум Матевосян констатировал, что шаги, предпринятые Арменией в этой сфере, получили высокую оценку государств-членов, в результате чего Армения была избрана членом Исполнительного совета организации на 2021-2025 гг.

Касаясь политики, проводимой Арменией в сфере туризма, вице-премьер РА отметил, что правительство внимательно следит за событиями, происходящими в сфере туризма, реализуемыми программами, применяя лучший опыт в своей внутренней политике и стратегии.

По его словам, пандемия, бросившая вызов всему миру в 2020 году, обернулась не только глубоким кризисом в области здравоохранения, но и серьезным вызовом для всей мировой экономики.

«Сфера туризма, как одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, также не осталась в стороне от этой катастрофы. Туризм в Армении стал одной из наиболее пострадавших сфер. Однако благодаря гибкой государственной политике туристическая сфера страны идет по пути восстановления», - сказал он, добавив, что только совместными усилиями можно будет вернуться к реализации Повестки дня устойчивого развития до 2030 года.

«Мы должны извлечь уроки, преобразовать сферу, чтобы лучше подготовиться к дальнейшим нежелательным кризисам. Сегодня долг всех нас объединить наши усилия, использовать все предоставленные нам рычаги и инструменты для оздоровления сектора, повышения роли туризма в достижении целей устойчивого развития», - сказал Амбарцум Матевосян. Он вновь подтвердил приверженность правительства Армении эффективному сотрудничеству со всеми странами-членами и заинтересованными сторонами для реализации совместных целей, направленных на реализацию Повестки устойчивого развития до 2030 года.