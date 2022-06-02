В Армянской епархии Грузии новый Предстоятель
Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян назначил архимандрита Киракоса Давтяна Предстоятелем Армянской епархии Грузии.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестола.
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