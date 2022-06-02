В Армянской епархии Грузии новый Предстоятель

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян назначил архимандрита Киракоса Давтяна Предстоятелем Армянской епархии Грузии.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестола.