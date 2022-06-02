Меркель впервые публично прокомментировала спецоперацию на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) выразила солидарность с Украиной, назвав происходящее в стране "глубоким поворотным моментом". Это первый публичный комментарий бывшей главы правительства Германии с начала Россией специальной военной операции на Украине, ранее заявления на тему конфликта распространялись от имени Меркель представителями ее офиса, передает Арменпресс.

"Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону", - утверждала Меркель, выступившая в среду вечером перед более чем 200 гостями на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана. Она выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее оценке, нацелены на прекращение боевых действий.

Меркель также утверждала, что специальная военная операция РФ на Украине "стала слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны".

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.