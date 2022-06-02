Иран поддерживает прогресс в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном: Эбрагим Раиси

Состоялся телефонный разговор президента Армении Ваагна Хачатуряна с президентом Ирана Эбрагимом Райсом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает иранское информационное агентство «Mehr».

Эбрагим Раиси продолжающиеся армяно-иранские консультации назвал признаком прочности и глубины дружеских отношений между двумя странами.

«Принцип Исламской Республики Иран заключается в защите геополитики региона, в том числе международных границ, в уважении национального суверенитета стран, в укреплении инфраструктуры связи между регионами», - сказал он.

Он призвал к расширению армяно-иранского двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере энергетики и транспорта, подчеркнув, что эти связи будут способствовать укреплению мира, стабильности, экономики и торговли в регионе.

«Иран поддерживает прогресс мирных переговоров между Арменией и Азербайджанской Республикой», - сказал он, выразив надежду, что существующие проблемы будут урегулированы мирным путем в соответствии с принципами международного права, с уважением суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Президент Армении высоко оценил принципиальную позицию Ирана в отношении региональных процессов, охарактеризовав роль Ирана в регионе как сильную и эффективную. Ваагн Хачатурян заявил, что Армения заинтересована в расширении экономического, торгового, политического и культурного сотрудничества с Ираном. Он также приветствовал скорейшее проведение в Тегеране встречи в формате 3+3.