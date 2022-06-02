Представители Азиатского банка развития ознакомились с работами дорожного коридора Север-Юг

Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шихин Чен и представители банка в сопровождении исполнительного директора Департамента автомобильных дорог Гора Аветисяна посетили территорию автодорожного коридора Север-Юг для рассмотрения хода строительства участка Талин-Ланджик Транш 3, финансируемого АБР и государством. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на Дорожное управление представители китайской компании «Sinohydro Corporation», осуществляющей строительные работы и организации «IRD Engineering», осуществляющей технический надзор, подробно ознакомились с выполненными работами.

Исполнительный директор Департамента автомобильных дорог Гор Аветисян отметил, что протяженность участка дороги Талин-Ладжик на котором ведутся работы по асфальтированию, составляет 18,7 км. В этом году, в течение месяца здесь уже уложили слой асфальтобетона на участке около 6 км. Гор Аветисян отметил, что при содействии АБР, Транш 2, реконструируется участок Аштарак-Талин протяженностью около 42 км. Тендерный процесс на строительство 8-километрового (км 29 + 600-км 37 + 545) участка в обход Агаракского археологического памятника будет завершен в июне 2022 года. По итогам тендера с подрядчиком будет заключен договор на строительство. Тендерный процесс по строительству участка 34 км (км 37 + 545-км 71 + 500) планируется завершить в 3 квартале 2022 года.

Говоря о качестве проводимых работ, Гор Аветисян подчеркнул, что ежедневный контроль осуществляется как техническим инспектором, так и сотрудниками Дорожного управления, и любое обнаруженное отклонение в проекте немедленно устраняется.

Пол Кларк, руководитель бригады компании «IRD Engineering», курирующей строительную компанию, касаясь качества асфальта, отметил, что используемые материалы качественные, они утверждены в соответствии с проектом.

Глава офиса АБР в Армении Паоло Спантигати отметил, что автодорожный коридор Север-Юг является очень важным проектом. Он имеет большой потенциал для социально-экономического развития страны, и прогресс на участке Талин-Ланджик радует. Паоло Спантигати также отметил работу Дорожного департамента в реализации этой программы. По его словам, это довольно масштабная программа не только для Армении, но и для любой страны.