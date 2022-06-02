Reuters: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции

Президент Туниса Каис Саид уволил 57 судей и обвинил их в коррупции и препятствовании расследованию дел, связанных с терроризмом. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, среди уволенных оказался и бывший глава Высшего судебного совета Туниса Юссеф Бузакер.

30 марта Саид принял решение о роспуске парламента страны. Он пояснил, что данный шаг стал ответом на действия депутатов, которые собрались в режиме видеосвязи с целью одобрения законопроекта, отменяющего исключительные меры и указы главы государства. В начале февраля Саид объявил о своем решении распустить Высший судебный совет, обвинив его членов в коррупции.

В конце июля 2021 года в Тунисе разразился политический кризис. Саид объявил о приостановке деятельности парламента, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.