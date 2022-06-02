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Никол Пашинян и Иракли Гарибашвили договорились о встрече в ближайшее время

Никол Пашинян и Иракли Гарибашвили договорились о встрече в ближайшее время

1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провели телефонный разговор.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Грузии, Иракли Гарибашвили поздравил Никола Пашиняна с Днем рождения.

Отмечается, что премьер-министр Грузии пожелал премьер-министру Республики Армения здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу - процветания и прогресса.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул дружественные, близкие партнерские отношения между Грузией и Арменией. Стороны выразили готовность продолжать развивать отношения.

Согласно сообщению, главы правительств двух стран договорились встретиться в ближайшее время.


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