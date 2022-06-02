Президент Аргентины обсудил с Байденом проблему продовольственной безопасности

Президент Аргентины Альберто Фернандес по телефону обсудил с американским коллегой Джо Байденом проблему продовольственной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба правительства южноамериканской республики.

"Президент Аргентины Альберто Фернандес провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого они согласились проанализировать разные аспекты ситуации в мире, особенно проблему продовольственной безопасности, энергетический переход, новые региональные производственно-сбытовые цепочки и технологические изменения", - говорится в заявлении.

В пресс-службе аргентинского правительства сообщили, что Байден пригласил Фернандеса посетить Вашингтон в конце июля, чтобы обсудить, в частности, сотрудничество в финансовой сфере и сельскохозяйственном производстве.

Как сообщило аргентинское государственное агентство Телам, ранее Фернандес направил американской стороне подтверждение своего участия в саммите Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 6-10 июня.