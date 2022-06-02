Байден обсудит со Столтенбергом подготовку к саммиту НАТО

Президент США Джо Байден в четверг обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к саммиту альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Завтра президент встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Белом доме. Они обсудят подготовку к саммиту НАТО в Мадриде и силу нашего трансатлантического альянса", - сказала она.