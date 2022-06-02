Европейские индексы - 01-06-22

МОСКВА, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.33% и составил 14340.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.77% и составил 6418.89 пункта, британский FTSE снизился на 0.98% и составил 7532.95 пункта, а российский RTSI вырос на 1.16% и составил 1222.18 пункта.