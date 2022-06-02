Цены на цветные металлы - 01-06-22

ЛОНДОН, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.19% и составила 2726.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.55% и составила 9499.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.60% и составила 2169.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.96% и составила 28119.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.75% и составила 34929.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.25% и составила 3864.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.67% и составила 39308.37 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 74000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.