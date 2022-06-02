Турция вновь угрожает Греции: Эрдоган желает «оставить в истории» и современных византийцев

В последнее время напряженность между Грецией и Турцией вновь обострилась. Вчера министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал довольно провокационное интервью информационному агентству «Anadolu», продемонстрировав карты с названиями 14 греческих островов в восточной части Эгейского моря, суверенитет Греции которых Анкара хочет оспорить. «Демилитаризуйте эти острова, иначе мы поднимем вопрос об их суверенитете», - заявил Чавушоглу, отметив, что Греция нарушает положения Лозаннского (1923 г.) и Парижского (1947 г.) договоров. Согласно «Keep Talking Greece», Турция поднимает этот вопрос уже не впервые, но Анкара представила карту островов в первый раз. Таким образом, Анкара выражает свои амбиции в отношении Самофракии, Лемноса, Лесбоса, Псары, Самоса, Патмоса, Икарии, Лероса, Коса, Тилоса, Карпатоса, Кастелоризо, Родоса и Сими. Кстати, на прошлой неделе Греция направила письмо генеральному секретарю ООН, в котором коснулась необоснованных турецких утверждений в связи с претензиями на острова Восточного Эгейского моря в контексте вышеупомянутых договоров, а также демилитаризации островов.

Ранее, после визита в Израиль Чавушолу сделал резкие заявления, даже пригрозил Греции, предупредив, что в случае отклонения требования о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря будут предприняты соответствующие шаги. «Мы не блефуем. Если Греция не подчинится, мы будем двигаться вперед».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшее воскресенье выступил на торжествах, посвященных 569-й годовщине падения Константинополя, представив видение развития Турции до 2053 года, назвав ее «сильной и единой». «Турки должны быть едины, национальные интересы страны важнее политики. Как наши предки похоронили Византию, так и мы надеемся, что создавая наше видение будущего, мы сможем оставить в истории и современных византийцев, которые строят против нас козни». После Эрдоган перед полумиллионной аудиторией произнес: «Мы говорим «нет» Эгейскому морю и Средиземному морю».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита ЕС 30-31 мая заявил, что призвал лидеров ЕС обсудить правонарушения и провокации Турции на саммите в июне. «Нашему региону менее всего нужен новый источник напряженности, и именно поэтому наша страна отвечает на вызовы соседей со спокойствием и уверенностью в верховенстве закона». Ранее в тот же день во время визита в США Мицотакис раскритиковал действия Турции и призвал Конгресс США не разрешить продажу Анкаре многоцелевых истребителей F-16. В ответ Эрдоган заявил, что Мицотакис для него «больше не существует».

В контексте этих событий Анкара в одностороннем порядке приняла решение отказаться от данного формата урегулирования споров с Грецией. Напомним, официальные лица этих двух стран возобновили предварительные переговоры в 2021 году после пятилетнего перерыва, стремясь выйти на старт официальных переговоров, однако реального прогресса не произошло.

Президент Франции Эммануэль Макрон жестко отреагировал на заявления турецких официальных лиц, осудив тот факт, что они ставят под сомнение суверенитет Греции над рядом островов в Восточном Средиземноморье. Об этом написала афинская газета «Катемирини». После заседания Совета Европы в Брюсселе Макрон заявил, что он желает «выразить Греции поддержку от имени всех европейцев, и особенно Франции», добавив, что «никто не может ставить под угрозу суверенитет некоторых государств-членов ЕС». За несколько часов до заявлений французского лидера в поддержку Афин Чавушоглу повторил прозвучавшие на прошлой неделе заявления, что Анкара готова бросить вызов суверенитету греческих островов в восточной части Эгейского моря, тем самым продемонстрировав свое намерение идти до конца.

Турция понимает, что в случае географического расширения украинского кризиса Запад и Североатлантический альянс в значительной степени будут нуждаться в Турции и ее вооруженных силах. В этих условиях Анкара постарается сделать все возможное. Свидетельством тому является то, что, по некоторым данным, Турция также попытается манипулировать вопросом статуса оккупированной территории Кипра, чтобы не препятствовать членству Финляндии и Швеции. Как сообщает британская газета «Express», Турция рассматривает статус самопровозглашенной Республики Кипр в рамках переговоров. Источник, близкий к Эрсин Татару, сообщил, что он попросил Эрдогана обсудить статус непризнанного государства на переговорах с НАТО. «Почему бы не использовать рычаги, которые мы можем использовать в этой ситуации? Греция и Кипр использовали свое право вето в отношении ЕС, чтобы остановить любой прогресс, и пришло время исправить эту несправедливость». Таким образом, дипломатический кризис в переговорах с НАТО Турция пытается рассматривать как средство давления для решения кипрского вопроса.

Лусине МХИТАРЯН