Суд удовлетворил ходатайство об аресте сына бывшего губернатора Сюника 

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Давида Аргаманяна удовлетворил ходатайство следователя об аресте сына бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна Тиграна Хачатряна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Беник Галстян.

Тиграну Хачатряну предъявлено обвинение в массовых беспорядках после столкновений у третьего здания правительства.