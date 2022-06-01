Арестован племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна
Арестован племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Айк Саргсян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Амрам Макинян.
Айку Саргсяну предъявлено обвинение в массовых беспорядках после столкновений у третьего здания правительства. Он арестован.
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