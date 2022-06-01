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Арестован племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна

Арестован племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна

Арестован племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Айк Саргсян. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Амрам Макинян.

Айку Саргсяну предъявлено обвинение в массовых беспорядках после столкновений у третьего здания правительства. Он арестован.


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