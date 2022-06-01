Поттероманы получили армянский перевод книги «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Издательство «Зангак» организовало праздник поклонникам саги «Гарри Поттер», выпустив пятый том «Гарри Поттер и Орден Феникса». Презентация армянского перевода книги состоялась 1 июня в рамках Фестиваля детской книги.

В беседе с корреспондентом Арменпресс редактор книги Нарине Гукасян отметила, что пятый том полон откровений. «В предыдущих томах есть эпизоды, которые заставляют читателя задаться многими вопросами. Возникает вопрос, почему Гарри Поттера отдали на попечение тети, а не семье ведьм, которые могли бы лучше относиться к Гарри. Ответ на этот вопрос известен многим поттероманам, а те, кто не знает, могут узнать в этом томе. Книга очень большая, но читается быстро», — говорит редактор.

Нарине Гукасян читала каждый том, затаив дыхание, пытаясь понять, что будет дальше. Она признается, что бывали ситуации, когда она хотела отредактировать текст Роулинг, не соглашаясь с тем или иным решением.

«Роулинг открывает интересный мир через книги о Поттере. У нее уникальный стиль письма, который позволяет углубиться в историю», — подчеркивает Гукасян.