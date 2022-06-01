Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО

Владимир Зеленский пообещал создать на Украине современную систему противовоздушной обороны.

"Конечно, будет построена современная противовоздушная оборона, построена даже крепче, чем железный купол, потому что страна Израиль мощная, но маленькая и их система нам не подходит. Для нас важно построить современную схему противовоздушной обороны. Хочется построить быстро", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Зеленский во время общения с детьми, которые временно находятся в Польше.

Когда планируется построить такую систему, он не уточнил.