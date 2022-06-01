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ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах

ВОЗ сообщила более чем о 550 случаях оспы обезьян в 30 странах

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более чем 550 случаях заражений оспой обезьян среди людей в 30 странах мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент в ВОЗ зарегистрировано более 550 подтвержденных случаев из 30 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян", - заявил глава ВОЗ на брифинге.

По его словам, изучение вспышки оспы обезьян продолжается, но внезапное появление вируса одновременно во многих странах может означать, что он незаметно передавался в течение некоторого времени.

Глава ВОЗ добавил, что число заражений будет расти, а также напомнил, что симптомы оспы обезьян проходят сами по себе, но в некоторых случаях заболевание может протекать в тяжелой форме.


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