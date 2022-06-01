Музей грузинской культуры откроется у реки Иордан

Музей грузинской культуры откроетсая у реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.

Грузии передан участок земли у реки Иордан площадью 4 тысячи квадратных метров. В ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра. К разработке проекта подключатся Патриархия, Национальный музей и Минкультуры Грузии.

"Создана комиссия, которая будет работать над концепцией. Однако, основная рамка известна. Это должен быть культурный центр в Иордании, где будет обустроен музей грузинской культуры", – заявил Джагмаидзе в эфире телекомпании "Имеди".

По его словам, большая часть экспонатов в музее будет посвящена периоду жизни грузинских духовных лиц на Святой земле.

"Это будет еще один очаг – место, где Грузия сможет показать свою культуру. И мы знаем, что большая часть грузинской культуры следует именно христианской оси, создана вокруг нее, питается ею, поэтому это место будет очень подходящим для нее. Само место очень красивое", – отметил Джагмаидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили побывал в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. О передаче участка земли стало известно 19 января – в день Крещения Господня.

В ходе церемонии Гарибашвили открыл мемориальный камень с подписями Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и премьер-министра.

Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.