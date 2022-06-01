Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-06-22

ЕРЕВАН, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 июня, курс доллара США сократился на 2.35 драмa и составил 445.64 драм. Курс евро сократился на 1.31 драмa и составил 477.59 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 7.27 драм. Курс британского фунта сократился на 3.18 драмa и составил 560.93 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 372.98 драмa и составила 26344.26 драм. Цена серебра сократилась на 5.46 драмa и составила 311.91 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.