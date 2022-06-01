Азиатские индексы - 01-06-22

ТОКИО, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.65% и составил 27457.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.36% и составил 1938.64 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.13% и составил 3182.16 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 21294.94 пункта.