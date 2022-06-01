Известная французская актриса Катрин Денев удостоена почетного "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщила в среду дирекция старейшего в мире киносмотра, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. Награждение состоится во время фестиваля.

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера отметил, что Денев сыграла во множестве фильмов, ставших международными хитами и отмеченных наградами ведущих фестивалей мира. "Бесспорный актерский талант в сочетании утонченной и неординарной красоты сделали актрису лицом французского кино, дивой вне времени, настоящей иконой большого экрана", - сказал он. Барбера также указал, что Денев - одна из выдающихся представительниц "Новой волны" французского кинематографа, работавшая с такими именитыми и признанными режиссерами, как Роже Вадим, Жак Деми, Луис Бунюэль, Франсуа Трюффо, Роман Полански. Ее партнерами неоднократно выступали Жерар Депардье и Марчелло Мастроянни, от которого у актрисы дочь Кьяра, ныне также актриса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Картина Бунюэля "Дневная красавица" (Belle de Jour, 1967) с ее участием получила главный приз Венеции - "Золотого льва". Денев - лауреатка венецианского Кубка Вольпи как лучшая актриса за работу в фильме Николь Гарсии "Вандомская площадь" (Place Vend me, 1998). Кроме того, французская актриса возглавляла жюри Венецианского кинофестиваля в 2006 году.