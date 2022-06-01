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Катрин Денев удостоена почетного "Золотого льва Святого Марка"

Катрин Денев удостоена почетного "Золотого льва Святого Марка"

Известная французская актриса Катрин Денев удостоена почетного "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщила в среду дирекция старейшего в мире киносмотра, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. Награждение состоится во время фестиваля.

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера отметил, что Денев сыграла во множестве фильмов, ставших международными хитами и отмеченных наградами ведущих фестивалей мира. "Бесспорный актерский талант в сочетании утонченной и неординарной красоты сделали актрису лицом французского кино, дивой вне времени, настоящей иконой большого экрана", - сказал он. Барбера также указал, что Денев - одна из выдающихся представительниц "Новой волны" французского кинематографа, работавшая с такими именитыми и признанными режиссерами, как Роже Вадим, Жак Деми, Луис Бунюэль, Франсуа Трюффо, Роман Полански. Ее партнерами неоднократно выступали Жерар Депардье и Марчелло Мастроянни, от которого у актрисы дочь Кьяра, ныне также актриса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Картина Бунюэля "Дневная красавица" (Belle de Jour, 1967) с ее участием получила главный приз Венеции - "Золотого льва". Денев - лауреатка венецианского Кубка Вольпи как лучшая актриса за работу в фильме Николь Гарсии "Вандомская площадь" (Place Vend me, 1998). Кроме того, французская актриса возглавляла жюри Венецианского кинофестиваля в 2006 году.


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