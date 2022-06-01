Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что осуществила платёж за газ "Газпрому" по новой схеме, он по-прежнему номинирован в евро, передает Арменпресс.

"OMV выполнила процесс платежа, соответствующий требованиям санкций. Платеж уже был произведен и по-прежнему номинирован в евро. Мы считаем наше платежное обязательство выполненным путем перечисления суммы в евро", - сообщил РИА Новости представитель компании.