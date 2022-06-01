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Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме

Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что осуществила платёж за газ "Газпрому" по новой схеме, он по-прежнему номинирован в евро, передает Арменпресс.

"OMV выполнила процесс платежа, соответствующий требованиям санкций. Платеж уже был произведен и по-прежнему номинирован в евро. Мы считаем наше платежное обязательство выполненным путем перечисления суммы в евро", - сообщил РИА Новости представитель компании.

 


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