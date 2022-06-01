Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: график выступлений спортсменов Армении

На проходящем в Тиране, Албания, чемпионате Европы по тяжелой атлетике 1 июня выступят два представителя Армении.

Как сообщает «Арменпресс», сегодня в весовой категории 81 кг выступят вице-чемпион мира среди молодежи, трехкратный чемпион Европы до 20 лет Карен Маргарян и бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи, чемпион Европы до 23 лет Рафик Арутюнян.

Начальная заявка двух тяжелоатлетов в парном разряде составляет 335 кг. Бой в весовой группе А до 81 кг начнется в 22:00 по ереванскому времени.

В составе мужской сборной Армении на чемпионате Европы принимают участие восемь тяжелоатлетов. Спортивную честь нашей страны будут защищать Андраник Карапетян, Вардан Манукян (оба 89 кг), Ара Аганян, Давид Ованнисян (оба 96 кг), Самвел Гаспарян (102 кг), Арсен Мартиросян (109 кг), Вараздат Лалаян и Гор Минасян (+109 кг).

В составе женской сборной 3 спортсменки: Изабелла Яльян (55 кг), Татев Акопян (76 кг) и Рипсиме Хуршудян (87 кг).

Из сборной Армении первой в борьбу вступила участница Олимпийских игр в Токио Изабелла Яльян. Она заняла 5 место с результатом 197 кг (90 кг + 107 кг).

Завтра, 2 июня, на чемпионате Европы выступят три армянских тяжелоатета. Андраник Карапетян и Вардан Манукян (начало в 19:00) сразятся в мужской весовой категории 89 кг, а Татев Акопян (22:00) поборется за медаль в женской весовой категории 76 кг.

3 июня в соревнованиях примут участие тяжелоатлеты весовойкатегории96 кг Давид Ованнисян и Ара Аганян. Начало в 22:00 по ереванскому времени.

4 июня в весовой категории 102 кг выступят Самвел Гаспарян, начало в 16:00 и Арсен Мартиросян в весовой категории 109 кг, начало в 19:00. Рипсиме Хуршудян представит Армению в женской весовой категории до 87 кг в 22:00.

В последний день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, 5 июня, выступят супертяжеловесы Гор Минасян и Вараздат Лалаян (+109 кг). Их соревнования начинаются в 18:00.