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Швейцария запретила Дании отправить Украине бронемашины Piranha III

Швейцария запретила Дании отправить Украине бронемашины Piranha III

Власти Швейцарии не дали разрешение Дании передать Украине 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду телерадиовещательная компания SRF со ссылкой на источники.

"Датские власти сделали соответствующий официальный запрос Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии и получили отказ. SECO отклонил запрос несколько дней назад", - отмечает SRF.

При этом SECO в качестве причины такого решения назвал нейтралитет страны и швейцарское законодательство.

SRF подчеркивает, что Дания, закупая швейцарскую бронетехнику, обязалась не передавать ее третьей стороне без разрешения Швейцарии.

Ранее, в апреле, власти Швейцарии не разрешили ФРГ направить Украине боеприпасы швейцарского производства для зенитных самоходных установок "Гепард", которые Берлин намеревается передать Киеву.

Однако, уточняет SRF, пока неизвестно, будет ли Швейцария и далее придерживаться подобной позиции – среди швейцарских политиков существуют разные точки зрения на этот счет. Так, в Федеральном совете Швейцарии и в швейцарском парламенте звучали предложения разрешить европейским государствам при определенных условиях передавать швейцарское вооружение.


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