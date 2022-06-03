“Ереванский бестселлер”: лидирует “Кафе на краю света”: художественно- документальные книги, апрель, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за апрель.

На первом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на втором месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

На третьем месте книга Илона Маски «Когда все против тебя. Илон Маски сам о себе». В книге собраны отрывки из интервью и выступлений одного из самых влиятельных людей мира Илона Маски. Тематические разделы книги посвящены различным направлениям его деятельности: SpaceX и Колонизация Марса, Tesla Motors и распространение электромобилей, SolarCity и Зеленая энергия. Кроме того, цитируются замечательные высказывания и идеи Илона Маски о кадровой политике, работе и о жизни в целом.

На четвертом месте книга Джеймса Клира “Атомные привычки”. Книга раскрывает маленькие изменения, в которых скрыта великая сила. Бывало ли с вами, чтобы вы хотели приобрести новую привычку и потерпели бы неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, при тщательном анализе которой, вы сможете избавиться от вредных привычек и сделать неизбежными хорошие.

Книга Джона Кехо “Сила мысли. Вперед в 21 век” на пятом месте. После трех лет пребывания в изоляции, автор сосредоточился на деятельности человеческого мозга. Комбинированная методика Джона Кехо по активизации безграничного потенциала человеческого мозга способны улучшить его жизнь, наполнить ее счастьем и успехом.

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на шестом месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

На седьмом месте - книга Наполеона Хила “Думай и обогащайся”. В известной книге этого американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания капитала, основанные как на анализе собственного опыта автора, так и опыта многих богатых людей, которые были использованы и стали полезны для того, чтобы стать успешными многими людьми.

Книга Джо Джирарда “Как продать что угодно, кому угодно” на - восьмом месте. Джо Джирард занесен в Книгу рекордов Гиннесса за продажу 13 001 автомобилей марки «Шевроле». Выросший в бедной сицилийской семье, Жирард в этой книге, ставшей мировым бестселлером, рассказывает о своей карьере продавца, представляя секреты и приемы своего успеха. Они, наверняка, пригодятся любому продавцу, в любой сфере. Как говорит сам автор: “Если я смог, то и вы сможете”. Книга “Как продать что угодно, кому угодно” считается одной из лучших книг по бизнесу.

На девятом месте “Я знаю ответы” Симона Хачатряна. Книга основана на бесценных трудах Хью Очинклоса Брауна, Иммануила Великовского, Захарии Ситчина, Ганса Беллами, Карла Брюгера, а также на основных событиях, описанных в Ветхом Завете. В книге представлены научные аргументы, противоречащие общепринятым теориям образования континентов, океанов, гор, озер и вулканов. Читатель этой книги может ознакомиться с революционными подходами к происхождению нашей Вселенной, происхождению всех небесных тел и проблемам их судьбы. Подробное описание всех мегалитических сооружений на земле - безусловный прорыв в раскрытии всех главных тайн древнего мира. Автор предлагает читателю присоединиться к этому путешествию и сделать собственные выводы.

На десятом месте книга Наринэ Багдасарян “На пути к свету”. Книга вобрала жизненный опыт Нарине Багдасарян, многолетнего преподавателя йоги. В ней раскрываются “пути к Свету”, пути, которые проповедует Наринэ, пути достижения мира и гармонии человеческого тела и души. Эта книга содержит теоретические и практические советы, беседы о любви.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).