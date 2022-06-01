Россия прокомментировала слухи о возможной встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока нет четкого понимания возможной встречи делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, связан ли визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию 8 июня с подготовкой возможной встречи делегаций Москвы и ООН в Стамбуле, Песков ответил:

«Контекст тот же. Следовательно, все события косвенно связаны. Но четкого понимания такой встречи пока нет», - сказал Дмитрий Песков.