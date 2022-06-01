В Польше заявили, что 2 млн беженцев с Украины решили остаться в республике

Два млн въехавших в Польшу украинских беженцев решили остаться на территории страны. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на пресс-конференции в МИД Казахстана.

"Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу. По нашей оценке, 2 млн решили остаться в Польше", - сказал он.

По его словам, все украинцы, которые приняли такое решение, могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами наравне с польскими гражданами.

При этом глава ведомства отметил, что еще до начала специальной военной операции России на Украине, в Польше уже находились 1,5 млн украинских граждан. "В ЕС вопрос миграции рассматривается как общая ответственность всех стран-членов. Проводятся переговоры о том, как оплатить польскому правительству размещение украинских беженцев. На данный момент мы пока не получили ответ на этот вопрос из Брюсселя. Но мы ожидаем, что эта проблема будет решена в скором времени", - пояснил Рау.