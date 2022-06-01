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На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в среду в юго-западной китайской провинции Сычуань. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, подземные толчки зафиксированы в 17:00 по местному времени (12:00 мск) в уезде Лушань городского округа Яань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км.

В 17:03 (12:03) там же были зафиксированы повторные толчки магнитудой 4,5.

Информации о пострадавших или разрушениях в городском округе Яань, население которого составляет 1,4 млн человек, пока не поступало.


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