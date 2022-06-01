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Маркетинговая политика в сфере туризма будет направлена на пять стран: министр экономики Армении

Маркетинговая политика в сфере туризма будет направлена на пять стран: министр экономики Армении

В сфере туризма Армения свою маркетинговую политику направит на 4 направления и на 5 стран. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС пПри представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета заявил министр экономики РА Ваан Керобян.

Ваан Керобян отметил, что туристическая инфраструктура нуждается в значительном улучшении.

«Наша маркетинговая политика в сфере туризма будет направлена на 4 основных направления и на 5 стран. У нас очень ограниченные маркетинговые ресурсы. 4 направления - культура, природа, гастро и приключения. А пять стран - Россия, Иран, которые являются крупнейшими партнерами по туризму, а также Германия, Франция и США», - сказал Керобян.
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