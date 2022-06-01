НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД

Страны НАТО заходят в Азию, создавая точки напряжённости по всей территории границ России и Китая, как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Речь идёт о заведении НАТО в Азию, соответственно, создании проблемных точек по всему периметру границ России и Китая, запуске очередной гонки вооружений, которая, очевидно, чревата полной разбалансировкой сложившейся в Азии после холодной войны системы региональной безопасности", - отметил дипломат в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".